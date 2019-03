Minstens negentien doden en tientallen gewonden bij doortocht van cycloon Idai in Mozambique lva

16 maart 2019

02u09

In Mozambique heeft de doortocht van cycloon Idai al aan minstens negentien mensen het leven gekost. De havenstad Beira is zo goed als volledig van de rest van het land afgesloten en moet het zonder elektriciteit, telefoonlijnen of luchthaven stellen. Als gevolg van het natuurgeweld raakten ook meer dan 70 mensen gewond in de provincie Sofala.

De schade in de regio is erg groot. De luchthaven van Beira werd zwaar getroffen en is volgens een verantwoordelijke van het nationale instituut voor rampenbeheer verwoest. Volgens de verantwoordelijke, die anoniem wil blijven, zal de luchthaven nog zeker tot zondagochtend dicht blijven.

De cycloon met een kracht van vier op een schaal tot vijf ging gisterennacht vanuit de Indische Oceaan aan land in zuidelijk Afrika. Sinds begin deze week had zuidelijk Afrika voorafgaand aan de tropische storm al met zware regenval en overstromingen te kampen, waarbij in Mozambique 66 mensen om het leven kwamen en 111 anderen gewond raakten.

Mozambique is een van de armste landen ter wereld en wordt regelmatig getroffen door cyclonen die enorme overstromingen veroorzaken. In 2000 kostten overstromingen nog aan 800 mensen het leven en in 2015 ging het om meer dan duizend doden.