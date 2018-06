Minstens negen doden bij ontploffing van tankwagen in Lagos IB

29 juni 2018

02u30

Bron: Belga 0 Bij de explosie van een tankwagen in Lagos, de economische hoofdstad van Nigeria, zijn gisteren minstens negen personen omgekomen. Dat melden de lokale autoriteiten.

De ontploffing gebeurde toen de tankwagen in de file stond op de Otedola-brug. Meer dan vijftig auto's gingen in vlammen op. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari drukt in een mededeling zijn "grote droefenis" uit. Hij spreekt van "een van de grootste tragedies uit het recente verleden".