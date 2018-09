Minstens negen doden bij dubbele aanslag in Burkina Faso Redactie

16 september 2018

07u48

Bron: afp 0 In het oosten van Burkina Faso zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag minstens negen burgers om het leven gekomen bij een dubbele aanslag. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. De regio van de provincie Kompienga wordt sinds enkele maanden geteisterd door jihadisten.

Volgens een bron binnen de veiligheidsdiensten was een eerste aanval, in het dorp Diabiga, gericht tegen een religieuze leider en zijn medegelovigen. Zes personen, onder wie de leider, werden gedood bij de aanval op de woning van de leider, waarin ook een moskee gevestigd is. Twee anderen raakten gewond.

In het dorp Kompienbiga werden drie leden van dezelfde familie doodgeschoten door een andere groep van vermoedelijke jihadisten, die zich op motorfietsen verplaatsten, aldus dezelfde anonieme bron.

In Burkina Faso, buurland van het onstabiele Mali en Niger, zijn sinds drie jaar jihadisten actief, die steeds vaker dodelijke aanvallen uitvoeren. In augustus kwamen nog zeven leden van de Burkinese ordediensten om het leven bij de ontploffing van een zelfgemaakte bom. Twee weken eerder kwamen in gelijkaardige omstandigheden zes mensen om.

President Roch Marc Christian Kaboré heeft op 8 september nog nieuwe veiligheidsmaatregelen beloofd om "de plaag van het terrorisme uit te roeien".