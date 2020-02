Minstens negen burgers gedood bij bombardementen in noordwesten van Syrië ES

02 februari 2020

16u24

In het noordwesten van Syrië zijn vandaag negen burgers omgekomen bij bombardementen. Dat meldt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten, dat de aanval toeschrijft aan het Syrische regeringsleger of zijn Russische bondgenoot.

De bombardementen werden volgens het observatorium uitgevoerd op de plaats Sarmine in Idlib, de provincie die voor grote delen in handen is van rebellen en jihadisten. Zeven van de negen slachtoffers zijn leden van één gezin, aldus de Britse ngo.

Idlib is het laatste grote bolwerk van rebellen en jihadisten in Syrië. Het Syrische leger en zijn bondgenoten lanceerden vorig jaar een offensief om het gebied te heroveren.