Minstens elf doden na tyfoon Kammuri op Filipijnen, internationale luchthaven gesloten

04 december 2019

05u59

Bron: belga, dpa 10 Op de Filipijnen zijn minstens elf mensen om het leven gekomen als gevolg van tyfoon Kammuri die sinds maandagavond over het land raast. De luchthaven van de hoofdstad Manilla was tijdelijk gesloten. Bijna een half miljoen mensen, vooral in de oostelijke regio Bicol en de omliggende provincies, zijn hun huizen moeten ontvluchten, melden de autoriteiten. Er is ook heel wat schade aan woningen en infrastructuur.

De tropische storm ging maandagavond aan land op het zuidoosten van eiland Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen. Gisteren raasde de storm Kammuri, die lokaal Tisoy wordt genoemd, over het zuiden van de hoofdstad Manilla. In de grootstad vinden momenteel de Zuidoost-Aziatische Spelen plaats. Sommige evenementen werden opgeschort of moesten geannuleerd worden.

Door de storm zijn twee mannen op het eiland Mindoro en een man in de regio Leyte om het leven gekomen. Voor de storm kwam een 33-jarige man al om het leven toen hij zijn dak probeerde te herstellen en geëlektrocuteerd werd.

Luchthaven gesloten

Daarnaast was de internationale luchthaven Ninoy Aquino in Manilla een tijd gesloten. Bijna 500 vluchten moesten daardoor geannuleerd worden.

De rukwinden bedroegen overdag meer dan 200 kilometer per uur, maar zijn intussen afgezwakt tot ongeveer 130 kilometer per uur. Verwacht wordt dat het intussen afgezwakte natuurgeweld vanavond of morgenochtend de Filipijnen verlaat.