Minstens elf doden na explosie en brand in moskee Bangladesh SVM

05 september 2020

10u12

Bron: Belga 0 Bij een explosie en een daaropvolgende brand in een moskee in de omgeving van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Dat melden de politie en plaatselijke dokters.

De explosie deed zich gisteren voor op het einde van het avondgebed. 37 slachtoffers raakten ernstig verbrand, bijna allemaal bevinden ze zich in een kritieke toestand.

Tien van hen stierven in de loop van de nacht in het ziekenhuis. De elfde, een jongen van 7 jaar, overleed wat later. Hij had brandwonden op 95 procent van zijn lichaam.

Volgens de brandweer is de oorzaak van de ontploffing te zoeken bij een gaslek.