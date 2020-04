Minstens elf doden door tornado's in Mississippi Belga

13 april 2020

15u59 0 Bij de doortocht van verschillende tornado’s zondag in de Amerikaanse staat Mississippi zijn minstens elf doden gevallen. Dat melden de plaatselijke autoriteiten maandag.

“Er zijn in de hele staat minstens elf bevestigde overlijdens en veel materiële schade”, kondigt het agentschap voor rampenbestrijding van de staat aan. “Momenteel zitten 72.000 mensen zonder elektriciteit.”

Gouverneur Tate Reeves riep zondag de noodtoestand uit voor de zuidelijke staat. Hij verzekerde dat alle middelen worden ingezet om de inwoners en hun eigendommen te beschermen.

Ook slachtoffers in Georgia en Arkansas

Volgens de Amerikaanse weerdienst waren er maandagochtend 34 tornado’s in verschillende staten, aldus CNN. Ook in Georgia vielen daardoor zes doden, en in de Arkansas overleed een persoon door een omgevallen boom.