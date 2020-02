Minstens elf doden bij schietpartijen in Duitse stad Hanau IB KVE

20 februari 2020

05u25

Bron: Hessenschau.de, The Guardian, ANP, Belga, Welt, Bild 44 In het Duitse Hanau, in de buurt van Frankfurt, zijn gisterenavond bij twee schietincidenten in shishabars minstens negen doden gevallen. Zeker v ijf anderen raakten zwaargewond en zouden in levensgevaar verkeren. Rond vijf uur 's ochtends liet de politie weten dat de vermoedelijke dader dood is aangetroffen in zijn woning, waar nog een tweede lichaam werd gevonden. Hiermee komt de totale dodentol op elf te staan.

Een schutter opende rond tien uur gisterenavond eerst het vuur in een shishabar op de Kurt-Schumacher-Platz in het centrum van het stadje Hanau, dat ten oosten van Frankfurt ligt. Daarbij kwamen meerdere mensen om. Na de schietpartij vluchtte de dader met een donkere auto naar het stadsdeel Kesselstadt, waar hij in een tweede shishabar nog vijf dodelijke slachtoffers maakte. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Volgens Bild zijn er mensen van Koerdische origine onder de slachtoffers.

Volgens een dpa-verslaggever lagen er kogelhulzen op straat voor een zaak in de Heumarktstraat in Hanau. Op foto's is een auto te zien bedekt met folie, met glasscherven ernaast.

De politie startte een grote zoektocht naar de vermoedelijke dader(s) en zette daarbij helikopters in. Getuigen werd gevraagd informatie door te geven. Lange tijd was niet duidelijk of er een of meerdere daders waren, maar rond vijf uur 's ochtend liet de politie weten dat het de vermoedelijke dader dood in zijn woning had aangetroffen, samen met een tweede lichaam. Volgens de politie handelde de dader alleen, over zijn motieven is vooralsnog niets bekend.

Burgemeester geschokt

De burgemeester van Hanau is geschokt door de schietpartijen. “Het was een verschrikkelijke avond”, aldus burgemeester Claus Kaminsky tegen de krant Bild. “De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.”

Over het motief achter de schietpartij kon Kaminsky nog niets zeggen.

Parlementslid namens Hanau Katja Leikert (CDU) reageerde ook geschokt op de schietpartijen. “In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.” Leikert bedankte ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

Een mogelijke derde schietpartij in Lamboy werd niet bevestigd, maar de politie rukte volgens lokale media ook daar met zwaar materieel uit. Volgens een woordvoerder van het parket raakte niemand daar echter gewond.

Hanau, dat zo'n 90.000 inwoners heeft, ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. Polizei Südosthessen(@ Polizei_soh) link

Eine sehr, sehr schreckliche Nacht: Bleiben Sie alle beim Einsatz unversehrt! #Hanau https://t.co/HWNLYdltSH Katja Leikert(@ KLeikert) link