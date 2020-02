Minstens elf doden bij schietpartijen in Duitse stad Hanau, dader doodde ook zijn moeder en deed racistische uitspraken in manifest IB KVE

20 februari 2020

05u25

Bron: Bild, Focus, Die Welt, Die Zeit, Hessenschau.de, ANP, Belga 418 In het Duitse Hanau, in de buurt van Frankfurt, zijn gisterenavond bij twee schietincidenten in shishabars minstens negen doden gevallen. Eén iemand raakte zwaargewond en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Rond vijf uur 's ochtends werd de vermoedelijke dader dood aangetroffen in zijn woning, waar nog een tweede lichaam werd gevonden. Het gaat om de moeder (72) van de schutter. Hiermee komt de totale dodentol op elf te staan. De dader liet een ‘manifest’ achter waarin hij de aanslag heeft opgeëist. Volgens Bild gaat het om een 43-jarige Duitser, Tobias Rathjen, en zou hij gehandeld hebben uit extreemrechtse motieven. Ook Die Zeit meldt dat de man racistische uitspraken deed in zijn manifest gericht “aan het Duitse volk”. Hij was niet bekend bij de politie. Het federale antiterreurparket heeft het onderzoek ondertussen overgenomen.

Een schutter opende rond tien uur gisterenavond eerst het vuur in een shishabar op de Kurt-Schumacher-Platz in het centrum van het stadje Hanau, dat ten oosten van Frankfurt ligt. Daarbij kwamen meerdere mensen om. Na de schietpartij vluchtte de dader met een donkere auto naar het stadsdeel Kesselstadt, waar hij in een tweede shishabar nog vijf dodelijke slachtoffers maakte. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Volgens Bild zijn er mensen van Koerdische origine onder de slachtoffers.

Een dpa-verslaggever zag kogelhulzen liggen op straat voor een zaak in de Heumarktstraat in Hanau. Op foto's is een auto te zien bedekt met folie, met glasscherven ernaast.

Jachtvergunning

De politie startte een grote zoektocht naar de vermoedelijke dader en zette daarbij helikopters in. Getuigen werd gevraagd informatie door te geven. Lange tijd was niet duidelijk of er een of meerdere daders waren, maar rond vijf uur 's ochtend liet de politie weten dat het de dader dood in zijn woning had aangetroffen, samen met een tweede lichaam. Het gaat om de 72-jarige moeder van de schutter. Volgens de politie handelde de dader alleen.

De auto van de schutter is vannacht door de politie onderzocht. Er zou munitie en een holster in het voertuig gelegen hebben. De man had een jachtvergunning, vernam Bild uit politiekringen.

Beamte der Spurensicherung untersuchen den Fluchtwagen des Amokschützen von #Hanau, im BMW soll weitere Munition liegen. Zeugen hatten das Auto am Tatort beobachtet und der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben. pic.twitter.com/Vf25EdQrMz Frank Schneider(@ chefreporterNRW) link

De krant meldt ook dat het om een 43-jarige Duitser gaat: Tobias Rathjen. Hij zou in het achtergelaten manifest -van 24 pagina’s lang - “verwarde opvattingen” uiten, waarvan vele met een rechts-radicale inslag. Zo schrijft hij volgens Bild dat bepaalde volkeren moeten worden “vernietigd”. Die Zeit meldt dat hij zich in het manifest richtte aan het Duitse volk. Hij verspreidt racistische uitspraken, schrijft dat “bepaalde mensen uit mijn eigen land” hebben bijgedragen aan “het feit dat we nu etnische groepen, rassen of culturen in ons midden hebben die in elk opzicht destructief zijn”. Hij spreekt ook van een ‘oorlog’, vermoedelijk verwijst hij daarmee naar het bloedbad.

In de Duitse pers circuleert al een eerste foto van de dader.

De minister van Binnenlandse Zaken van Hessen, Peter Beuth, heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat de dader voor zover bekend door vreemdelingenhaat werd gedreven en wordt verdacht van terrorisme. De man was volgens Beuth niet bij de politie bekend. De minister veroordeelde het bloedbad als “een aanslag op onze vrije en vreedzame samenleving”. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen is in handen van de Generalbundesanwalt, de instantie die zich onder meer bezighoudt met het onderzoek naar terrorisme. Dat heeft een woordvoerder van het federale parket meegedeeld.

“Persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen”

Het Duitse persbureau DPA maakt gewag van een opvallende video die de dader enkele dagen voor de schietpartij op YouTube had gezet. Bronnen rond de veiligheidsdiensten zeggen dat hij in vloeiend Engels een “persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen” uitsprak.

Het filmpje circuleerde donderdagochtend nog op internet en lijkt te zijn opgenomen in een woning. De man verklaarde onder meer dat in de Verenigde Staten militaire installaties bestaan waar kinderen worden gedood. Ook zou de duivel er worden vereerd. De schutter zou Amerikanen in het filmpje hebben opgeroepen “nu de strijd aan te gaan” tegen dergelijke misstanden. Hij verwees in die video niet naar de schietpartij die hij later zou uitvoeren, maar deed volgens Die Zeit wel racistische uitspraken over mensen uit Arabische landen en Turkije.

Burgemeester geschokt

De burgemeester van Hanau is geschokt door de schietpartijen. “Het was een verschrikkelijke avond”, aldus burgemeester Claus Kaminsky tegen de krant Bild. “De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.”

Parlementslid namens Hanau Katja Leikert (CDU) reageerde ook geschokt op de schietpartijen. “In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.” Leikert bedankte ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

Een mogelijke derde schietpartij in Lamboy werd niet bevestigd, maar de politie rukte volgens lokale media ook daar met zwaar materieel uit. Volgens een woordvoerder van het parket raakte niemand daar echter gewond.

Hanau, dat zo'n 90.000 inwoners heeft, ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. Polizei Südosthessen(@ Polizei_soh) link

Eine sehr, sehr schreckliche Nacht: Bleiben Sie alle beim Einsatz unversehrt! #Hanau https://t.co/HWNLYdltSH Katja Leikert(@ KLeikert) link