Minstens elf doden bij protesten tegen president Ortega in Nicaragua

31 mei 2018

19u06

Bron: Belga

Tijdens betogingen in Nicaragua zijn volgens mensenrechtenactivisten minstens elf mensen om het leven gekomen. Bij de rellen liepen ook 79 mensen verwondingen op. Dat deelde het Centrum voor de Mensenrechten in Nicaragua (Cenidh) vandaag in een verklaring mee.