Minstens één dode en 37 gewonden bij gedrang aan voetbalstadion in Madagaskar RPM

09 september 2018

15u51

Bron: Belga 0 Bij gedrang aan de ingang van een stadion in Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar, is vandaag minstens één persoon om het leven gekomen en zijn 37 anderen gewond geraakt. Het incident vond plaats net voor de start van een voetbalwedstrijd tussen Madagaskar en Senegal.

"Er is gedrang geweest aan het stadion (...) momenteel hebben we een balans van één dode en 37 gewonden", zei Olivia Alison Rakoto, de directeur van het Hjra-ziekenhuis, het grootste ziekenhuis in Madagaskar. Volgens getuigen gebeurde het incident aan de ingang van het Mahamasinastadion in de hoofdstad.

Duizenden toeschouwers waren al van 's ochtends vroeg toegestroomd om de match tussen de nationale ploeg van Madagaskar en die van Senegal bij te wonen in de kwalificatie voor de Afrika Cup 2019 . Ondanks het voorval begon de wedstrijd zoals gepland om 14.30 uur plaatselijke tijd voor ruim 20.000 toeschouwers.

