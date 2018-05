Minstens drie doden na storm aan de Amerikaanse oostkust kv

16 mei 2018

16u42

Bij een storm in de Amerikaanse staat New York en de aanpalende staten New Jersey en Connecticut zijn minstens drie mensen om het leven gekomen, onder hen ook een elfjarig meisje.

Hevige windstoten hadden een boom ontworteld, die op een auto viel waarin het meisje zat, aldus Amerikaanse media onder aanhaling van de politie. De moeder was thuisgekomen in Newburgh (New York) en was de auto aan het uitladen toen de boom omviel. Ook in New Fairfield en Danbury (allebei in Connecticut) werden naar verluidt mensen door omvallende bomen gedood.

In delen van de drie staten richtte de storm zware schade aan, vandaag bleef een aantal scholen gesloten. Volgens stroomverzorger Eversource zaten in Connecticut dinsdagavond lokale tijd meer dan 100.000 mensen zonder stroom, in de staat New York waren het er 70.000. In de regionale Grand Central Terminal moesten duizenden pendelaars in de avondspits wachten op treinen die wegens de storm niet uitreden of veel vertraging hadden.