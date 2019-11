Minstens drie doden bij relletjes in Bolivia IB

20 november 2019

Bron: Belga 0 Bij schermutselingen tussen aanhangers van de afgetreden Boliviaanse president Evo Morales en de veiligheidsdiensten zijn in Bolivia minstens drie mensen om het leven gekomen. Ook raakten dertig mensen gewond.

De opstootjes deden zich voor toen soldaten en politieagenten in de stad El Alto, de tweede grootste stad van het land, blokkades van de demonstranten verwijderden om de weg vrij te maken voor tankwagens. Dat meldt de staatsombudsman.

De strijdkrachten verklaarden dat ze wel moesten optreden omdat de demonstranten springstoffen gebruikten en er als gevolg van de grote hoeveelheden brandstof in de buurt een gevaar op een kettingreactie was. De ombudsman riep de veiligheidstroepen op om terughoudendheid aan de dag te leggen en verdere slachtoffers te voorkomen.

Oud-president Morales nam ruim een week geleden onder druk van het leger en de politie ontslag nadat internationale waarnemers hem beschuldigden van fraude bij de verkiezingen van 20 oktober. Hij verblijft momenteel in Mexico in ballingschap. In Bolivia is inmiddels een interim-regering aan de macht.

Aanhangers van de eerste inheemse president van het land blokkeren sindsdien belangrijke toegangswegen en eisen de terugkeer van Morales. Daarbij komt het geregeld tot rellen met de ordediensten.

