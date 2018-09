Minstens drie doden bij militaire helikoptercrash in Afghanistan avh

02 september 2018

13u22

Bron: Belga 2 Bij een helikoptercrash in Afghanistan zijn vandaag zeker drie mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee militairen uit het Afghaanse leger en een piloot uit het buitenland, zegt een legerwoordvoerder. Minstens drie andere mensen raakten gewond, maar er heerst nog onduidelijkheid over wat er met de zeven andere inzittenden gebeurd is.

Het toestel crashte vanochtend tijdens het opstijgen vanop een commandocentrum van het leger in de Afghaanse provincie Balkh. Het toestel vloog richting Farayb, een provincie ten westen van Balkh, met voorraad.

De dodelijke slachtoffers zijn twee militairen en de piloot, een buitenlander. Zijn nationaliteit is niet gekend. Zeker drie anderen raakten gewond, onder wie nog een buitenlander. Zij worden in het ziekenhuis verzorgd. In het toestel zaten nog zeven andere passagiers, maar over hun toestand heerst onduidelijkheid. Een provincieraadslid maakt gewag van zeker tien doden.