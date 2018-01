Minstens drie aanvallers Intercontinental Hotel in Kaboel gedood Redactie

20 januari 2018

18u28

Bron: Belga, Reuters, BBC News 0 Gewapende politie-eenheden zijn er in geslaagd na vier uur minstens drie van de veronderstelde vier aanvallers van het Intercontinental Hotel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel te doden . Dat zegt de politie van Kaboel. Over het aantal slachtoffers is er geen duidelijkheid, maar volgens plaatselijke media zijn er zowel doden als gewonden gevallen.

Gewapende mannen drongen rond 21 uur lokale tijd (17.30 uur Belgische tijd) de keuken van het Intercontinental binnen, waar ze brand stichtten, en verschansten zich daarna in het hotel. In het hotel waren op dat moment een huwelijksfeest aan de gang en een conferentie met een honderdtal IT-experten, waaraan ook vertegenwoordigers van de regering deelnamen. Dat meldden lokale media en het nieuws werd later bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Om 1.30 uur lokale tijd (21.30 Belgisch tijd) meldde Basir Mujahid van de politie van Kaboel dat drie van de vermoedelijk vier daders al gedood konden worden. Kort daarvoor had het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld dat er vijf gewonden na de aanval naar het ziekenhuis werden gebracht. Lokale media berichtten echter op basis van ooggetuigen dat er minstens vijftien doden en gewonden zouden zijn gevallen of dat het aantal slachtoffers "behoorlijk hoog" ligt.

Hoeveel gasten er nog in het hotel zitten, is niet duidelijk. Evenmin duidelijk is of er nog mensen worden gegijzeld. "We kunnen wel bevestigen dat de meeste mensen uit het hotel gered konden worden", zegt de politie.

Het is ook niet zeker of er internationale gasten aanwezig waren in het hotel. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerde op Twitter al een oproep om de ambassade te contacteren "indien u weet heeft van Amerikaanse burgers in het Intercontinental Hotel".

Het Intercontinental bevindt zich op een heuvel ten westen van Kaboel. Vanop een afstand is te zien hoe het gebouw in het duister gehuld is en er vlammen vanop het dak opstijgen. Ondanks de verschillende aanvallers die al gedood zijn, zou er in het hotel nog steeds geschoten worden.

Hetzelfde hotel, dat zwaar beschermd is zoals de meeste openbare gebouwen in de stad, was in 2011 al eens het toneel van een aanslag. Daarbij viel een twintigtal doden. De nieuwe aanval is nog niet opgeëist.