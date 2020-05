Minstens dertig slachtoffers bij bootongelukken in Congo MDG

16 mei 2020

14u40

Bron: Belga 0 Bij twee bootongevallen in de Democratische Republiek Congo zijn volgens de autoriteiten minstens dertig doden gevallen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gilbert Kankonde zijn er ook nog altijd zeker 22 mensen vermist. De ongevallen vonden vorige week al plaats maar raakten nu pas bekend.

Het eerste bootongeval vond plaats op de Congo-rivier in de regio Kibombo, het tweede op de Kasai-rivier.

In Congo gebeuren regelmatig zware ongevallen op de rivieren of meren. De schepen zijn er immers in slechte staat en varen veelal overladen uit.

