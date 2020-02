Minstens dertien kinderen komen om bij brand in Haïtiaans weeshuis kv

14 februari 2020

18u49

Bron: Belga 0 Bij een brand in een weeshuis in Haïti zijn minstens dertien kinderen om het leven gekomen. Dat meldt een lokale rechter aan persbureau AFP. Velen andere raakten gewond bij de brand. Het kostte de reddingsdiensten meer dan een uur om ter plaatse te geraken.

De brand brak vandaag kort na 21 uur lokale tijd uit (3 uur Belgische tijd) in een weeshuis in het dorp Kenscoff ten zuiden van de hoofdstad Port-au-Prince. Het weeshuis had sinds 2013 geen vergunning meer, maar huisvestte toch nog steeds 66 kinderen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weeshuis zou in erbarmelijke staat zijn geweest.

De Caribische staat lijdt al jaren onder geweld en corruptie en werd al herhaaldelijk getroffen door zware natuurrampen. Tien jaar geleden kwamen meer dan 220.000 mensen bij een verwoestende aardbeving om het leven.