Minstens dertien doden door modderstromen in Californië KVE en IB

06u19

Bron: Belga 1 REUTERS Een speurhond zoekt naar slachtoffers. In Zuid-Californië zijn volgens de overheid minstens dertien mensen door modderstromen om het leven gekomen. Die werden veroorzaakt door zware neerslag. De hevige regenbuien troffen op veel plaatsen net de gebieden die enkele weken geleden werden geteisterd door zware branden.

Na de zware branden kon de bodem van het heuvelachtig gebied de modder en het water niet meer tegenhouden. De slachtoffers werden in Montecito, ten noorden van Los Angeles, onder de restanten van hun woning aangetroffen. Hun huizen werden door het water meegesleurd. Tientallen mensen raakten gewond.

REUTERS Een vrouw wordt in Montecito uit de modder gered.

Op andere plaatsen konden bewoners wel op tijd uit hun bedreigde huizen worden gered. De reddingsdiensten moesten helikopters gebruiken omdat de wegen onbegaanbaar waren. In Montecito werd een met modder besmeurd 14-jarig meisje gered dat urenlang vast had gezeten in een ingestort huis.

Montecito is een rijke buurt waar beroemdheden als Oprah Winfrey, Rob Lowe en Ellen DeGeneres wonen. In Los Angeles en omgeving had het in maanden al niet meer zo hard geregend.

AFP Een auto zit vast in de modder.

Photo News Alles wordt door de modder meegespoeld.

Photo News Een overstroomde snelweg in Montecito, Californië.