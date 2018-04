Minstens achttien doden en tientallen gewonden door brand in illegale olieput in Indonesië jv ttr

25 april 2018

06u08

Bron: AFP, Belga 1 Minstens achttien personen zijn om het leven gekomen in de brand van een illegale olieput op het eiland Sumtara in het westen van Indonesië. Tientallen anderen raakten gewond. Dat zeggen de autoriteiten van Indonesië.

De immense brand ontstond 's nachts rond 1.30 uur plaatselijke tijd (20.30 uur in België) door een uitstorting van olie. De bewoners van een nabijgelegen dorp bleven olie aftappen, hoewel de commerciële activiteiten waren stopgezet en dat eigenlijk verboden is. Zeker drie huizen raakten vernietigd. De brandweer was vanochtend nog aan het blussen.

Minstens achttien personen kwamen om, zei het hoofd van het onderdistrict Ranto Peureulak, Saiful. De dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn tientallen gewonden.

Het oosten van Atjeh heeft talrijke olieputten die dikwijls volledig illegaal worden geëxploiteerd door dorpsbewoners.