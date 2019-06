Minstens achttien doden bij busongeval in Venezuela TT

17 juni 2019

07u44

Bron: Belga 0 Minstens achttien mensen zijn om het leven gekomen in een busongeval in het westen van Venezuela. Er viel ook een dertigtal gewonden, aldus de politie.

"Op de plaats van het ongeval zijn 14 overlijdens vastgesteld. 33 gewonden zijn naar het ziekenhuis van Villa del Rosario overgebracht, waar vier van hen zijn bezweken", aldus de politie.

Het ongeval gebeurde 's ochtends in een landelijk gebied, in de staat Zulia die grenst aan Colombia. Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou een band zijn gesprongen toen de bus "aan overdreven snelheid" reed. De lokale krant Panorama bericht op basis van getuigen dat het voertuig 47 passagiers had die neerzaten, en 11 die rechtstonden.

De autocar behoort tot een privaat transportbedrijf. De bus reed tussen San Cristobal in de staat Tachira naar Maracaibo in Zulia. De wegen in het land zijn vaak in een slechte staat door gebrekkig onderhoud. De transportvoertuigen zijn vaak ook verouderd.