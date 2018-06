Minstens acht jongeren slepen meisje (13) bos in en misbruiken haar: zes Bulgaren in cel, twee verdachten met familie op de vlucht Karen Van Eyken

14 juni 2018

14u45

Bron: Focus 17 Na de groepsaanranding van een 13-jarig meisje in Velbert in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waarover we eerder al berichtten , zijn twee vermeende jonge daders samen met hun familie op de vlucht geslagen. Het gerecht houdt er rekening mee dat ze in het buitenland zitten.

Net zoals de zes andere verdachten die werden opgepakt, hebben ze de Bulgaarse nationaliteit. "We hebben navraag gedaan bij de verhuurders, de huizen waar ze woonden staan leeg", hebben de speurders meegedeeld.

In april zouden minstens acht jongeren zich vergrepen hebben aan het 13-jarig meisje. De daders zijn tussen 14 en 16 jaar oud.

De groepsaanranding vond al op 21 april plaats, zei een woordvoerder van de aanklager in Wuppertal. Om het jonge en ernstig getraumatiseerde slachtoffer te beschermen, heeft men het voorval naar verluidt niet eerder openbaar gemaakt. Het was een lokale krant die eerst over de aanranding berichtte.

Volgens de officier van justitie hadden de jongeren het meisje en haar vriendinnen eerst lastiggevallen in een buitenzwembad. Toen was het enkel nog maar verbaal.

Vrouw redt meisje

Op weg naar huis zouden ze het tienermeisje in een bos hebben gesleept en herhaaldelijk seksueel misbruikt. Pas toen een vrouw toevallig passeerde, eindigde de nachtmerrie voor het slachtoffer. De moedige getuige trok het meisje quasi uit de armen van haar pijnigers en verwittigde de politie. De daders sloegen op de vlucht.

“De bewijslast laat er weinig twijfel over bestaan want de groep heeft het misdrijf gefilmd met een mobiele telefoon”, aldus de woordvoerder van de aanklager. Alle verdachten wonen net zoals hun slachtoffer in Velbert.

Jeugdige slachtoffers

Het geweldsmisdrijf is het zoveelste in Duitsland de voorbije maanden met jeugdige slachtoffers. In Viersen, net over de grens bij Venlo, werd maandag een vijftienjarig meisje van Roemeense afkomst in een park neergestoken. Ze overleed in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Een andere geruchtmakende zaak was vorige week de moord op de veertienjarige Susanna uit Mainz. Een Iraakse asielzoeker heeft het tienermeisje gewurgd. Hij vluchtte naar zijn vaderland, maar werd gearresteerd en uitgeleverd aan Duitsland.