Minstens acht doden en vijftig gewonden na gasexplosie in Portugees ontmoetingscentrum IB

00u55

Bron: ANP, jornaldenegocios.pt 0 Photo News Archieffoto van een Portugese brandweerman in actie. Bij een gasexplosie zijn in een ontmoetingscentrum in Portugal zeker acht doden gevallen en tientallen personen gewond geraakt. Het aantal gewonden ligt om en bij de vijftig. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer aan nieuwsagentschap Lusa.

De gasexplosie vond plaats in het dorpje Vila Nova da Rainha, dat zo'n 250 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon ligt. Door de explosie brak ook brand uit, die redelijk snel geblust kon worden.

Het ongeval gebeurde volgens de autoriteiten gisterenavond in Vila Nova da Rainha, een deelgemeente van Tondela, 250 kilometer ten noorden van hoofdstad Lissabon. In het centrum, dat meerdere verdiepingen telde, was een kaarttoernooi aan de gang op het moment van de explosie.

"Een ramp"

Andere bezoekers waren in het gebouw aan het eten of op televisie voetbal aan het kijken. "Vijf of zes minuten lang was er grote paniek", zei een ooggetuige aan de krant Público. Het vuur zou volgens de krant wel vlug gedoofd zijn.

Meer dan 170 hulpverleners van brandweer, burgerbescherming en politie kwamen ter plaatse. Tientallen voertuigen en drie helikopters werden ingezet. De gewonden werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. De meeste gewonden liepen brandwonden op of waren vergiftigd door de rook. "Dit is een ramp", zei José António Jesús, burgemeester van Tondelas, aan Público.

De oorzaak van de explosie is nog onbekend.

