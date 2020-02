Minstens acht doden bij twee schietpartijen in Duitsland IB

20 februari 2020

00u25

Bron: Hessenschau.de, The Guardian 6 In het Duitse stadje Hanau, in de buurt van Frankfurt, zijn bij twee schietincidenten zeker acht doden gevallen. Dat wordt bevestigd door het parket. Zeker v ijf anderen raakten zwaargewond. De daders zijn nog op de vlucht.

Een schutter zou eerst het vuur geopend hebben in een shisha-bar in het centrum van het stadje Hanau, dat ten oosten van Frankfurt ligt. Daarbij kwamen drie mensen om. Even later zou een tweede schutter in een tweede shisha-bar in het stadsdeel Kesselstadt nog vijf dodelijke slachtoffers gemaakt hebben. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

De daders zijn nog voortvluchtig. De politie is in groten getale uitgerukt en heeft de omgeving afgezet. Ook zijn helikopters ingezet om de daders op te sporen. Getuigen wordt gevraagd informatie door te geven.

Later meer.