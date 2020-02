Minstens acht doden bij twee schietpartijen in Duitsland IB

20 februari 2020

00u25

Bron: Hessenschau.de, The Guardian 18 In het Duitse stadje Hanau, in de buurt van Frankfurt, zijn bij twee schietincidenten zeker acht doden gevallen. Dat wordt bevestigd door het parket. Zeker v ijf anderen raakten zwaargewond. De daders zijn nog op de vlucht.

Een of meerdere schutters openden eerst het vuur in een shisha-bar op de Kurt-Schumacher-Platz in het centrum van het stadje Hanau, dat ten oosten van Frankfurt ligt. Daarbij kwamen drie mensen om. Na de schietpartij zijn de daders met de auto naar het stadsdeel Kesselstadt gevlucht, waar ze in een tweede shisha-bar nog vijf dodelijke slachtoffers gemaakt hebben. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

De daders zijn nog voortvluchtig. De politie is een grote zoektocht gestart en heeft de omgeving afgezet. Ook zijn helikopters ingezet om de daders op te sporen. Getuigen wordt gevraagd informatie door te geven.

Een mogelijke derde schietpartij in Lamboy werd niet bevestigd, maar de politie rukte volgens lokale media ook daar met zwaar materieel uit. Volgens een woordvoerder van het parket raakte niemand daar echter gewond.

Hanau ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.

Later meer.