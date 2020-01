Minstens acht doden bij brand in tehuis voor gehandicapten in Tsjechië KVE

19 januari 2020

10u30

Bron: Belga, Bild 3 Bij een brand in een tehuis voor gehandicapten in Tsjechië, vlakbij de Duitse grens, zijn minstens acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt persagentschap CTK op gezag van de reddingsdiensten. Vier mensen zijn zwaargewond geraakt, van wie er eentje in kritieke toestand is.

Nog eens een twintigtal mensen raakte lichtgewond. Verschillende bewoners van het tehuis liepen een rookvergiftiging op.

De brand brak zondagochtend vroeg om nog onbekende reden uit in het stadje Vejprty, op een vijftigtal kilometer van het Duitse Chemnitz. De reddingsdiensten hadden het in eerste instantie over een rusthuis, maar de brand bleek uiteindelijk uitgebroken te zijn in een tehuis voor gehandicapten.

De brandweer kon de brand in de loop van de voormiddag onder controle krijgen. In 1984 kwamen bij een brand in een tehuis voor gehandicapten in dezelfde regio ook al 26 jonge vrouwen om het leven.