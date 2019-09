Minstens 9 boeren komen om bij mislukte drone-aanval in Afghanistan HAA AW

Bron: Belga, Reuters 4 Minstens negen boeren zijn omgekomen in het oosten van Afghanistan na drone-aanvallen die waren bestemd om strijders van IS aan te vallen. Eerder sprak men over ‘tientallen’ doden. Volgens officiële bronnen in Afghanistan gaat het om een “vergissing”.

“Negen mensen werden gedood en zes anderen zijn gewond na een drone-aanval in het Wazir Tangi gebied van het Khogyani district in de provincie Nangarhar”, vertelde de gouverneur Shamsul Haq aan AFP.

De aanval “was bedoeld om strijders van de Islamitische Staat aan te vallen, maar heeft per ongeluk burgers geraakt”, zei de woordvoerder van de politie, Mubarez Atal.

Het is nog onduidelijk hoeveel doden er precies zijn. Een woordvoerder van de politie sprak eerder over “15 doden en 6 gewonden”. Een lid van de provincieraad, Ajmal Omar, zei dat er “ongeveer 30 mensen” zijn gedood.

Volgens een van de gewonden waren de slachtoffers boeren. “We kwamen uit verschillende provincies omdat het oogsttijd is. Wij zijn ‘s avonds laat begonnen en zijn doorgegaan tot in de vroege ochtend. We lagen in onze tenten toen de drone-aanvallen begonnen”, vertelt de 22-jarige Pir Mohammad aan AFP in het ziekenhuis van Jalalabad.

Het Afghaanse Ministerie van Defensie weigerde om commentaar te geven maar zei dat het incident wordt onderzocht. Enkel de Afghaanse en Amerikaanse legers en de CIA kunnen echter luchtaanvallen in Afghanistan uitvoeren.

In een rapport had de VN-missie in Afghanistan (UNAMA of United Nations Assistance Mission to Afghanistan) opgemerkt dat er in de eerste helft van 2019 meer burgers werden gedood door pro-regeringstroepen dan door rebellen. Dat komt voornamelijk door Afghaanse en Amerikaanse luchtaanvallen, aldus UNAMA.