Minstens 84 mensen omgekomen bij zware stormen in India avh

14 mei 2018

17u28

Bron: Belga 2 Zware stormen in vier Indiase staten hebben al zeker 84 mensenlevens geëist. De stormen zouden volgens de laatste verwachtingen nog tot morgen duren. In de noordelijke staat Uttar Pradesh vielen 42 doden, maar die balans kan nog verder stijgen omdat ook 83 mensen gewond raakten, van wie velen in het ziekenhuis werden opgenomen. Zeker 120 huizen werden beschadigd.

In West-Bengalen vielen 14 doden, en in Andhra Pradesh 12 doden. In hoofdstad New Delhi kwamen twee mensen om, en in de deelstaat Uttarakhand viel één dodelijk slachtoffer. De meeste slachtoffers zouden gevallen zijn door instortende huizen of inslaande bliksems.

Omdat het stormweer nog tot en met morgen kan blijven duren, zijn alle deelstaten in opperste staat van paraatheid.



India werd begin deze maand al getroffen door onweersbuien en forse windstoten. Daarbij waren toen meer dan honderd mensen omgekomen.