Minstens 76 besmettingen na Frans huwelijksfeest mvdb

25 augustus 2020

00u03

Bron: Actu.fr 0 Een huwelijksfeest begin deze maand nabij de Franse stad Le Mans heeft tot minstens 76 coronabesmettingen geleid. Op het feest in de openlucht waren 250 gasten aanwezig. Zij kwamen uit heel Frankrijk.

Bruid en bruidegom gaven elkaar het jawoord op 8 augustus in de gemeente La Milesse ten noordwesten van Le Mans (departement Sarthe). Nadat enkele besmettingen aan het licht kwamen, begonnen contacttracing-teams de aanwezigen op te sporen.

Maandag maakte het gezondheidsagentschap Agence Régionale de Santé (ARS) van het Pays-de-la-Loire bekend dat tot nu toe 76 besmettingen zijn vastgesteld. Het is niet duidelijk of er besmette personen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Alle gasten krijgen de aanmaning zich te laten testen op Covid-19. Of de bruid en bruidegom eveneens besmet zijn geraakt, is niet bekend.

Alle coronamaatregelen op het feest zouden zijn nageleefd. Met het aantal gasten overtrad het echtpaar de lokale wetgeving niet.

