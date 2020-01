Minstens 70 regeringssoldaten in Jemen gedood bij raketaanval kv KVE

19 januari 2020

00u48

Bron: Belga 0 Minstens zeventig regeringssoldaten zijn in Jemen omgekomen bij een raketaanval op een trainingskamp in de provincie Marib. Dat melden het leger en de hulpdiensten. De aanslag is nog niet opgeëist, maar volgens het leger zitten de Houthi-rebellen gesteund door Iran achter de aanval.

Volgens de door Saudi-Arabië gefinancierde zender Al-Arabija waren de soldaten op het moment van de aanval aan het bidden in een moskee in het kamp. Eerder was er sprake van veertig doden en meer dan vijftig gewonden.

Volgens het leger en president Abd Rabbo Mansour Hadi zijn de Houthi-rebellen verantwoordelijk voor de aanval. Hadi spreekt van een “laffe terreuraanval”, aldus staatspersagentschap Saba. Een militaire bron heeft gemeld dat de moskee eerst door een raket werd geraakt en dan door een drone.

De militaire alliantie onder leiding van Saoedi-Arabië heeft de controle over de provincie Marib in het noorden van het land.

In Jemen woedt sinds 2014 een burgeroorlog. De Houthi-rebellen controleren grote delen van het land. Ze hebben ook de internationaal erkende regering van president Hadi uit de hoofdstad Sanaa verdreven. Een militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië strijdt tegen de rebellen door onder meer luchtaanvallen uit te voeren. De Saudische regering ziet in de Houthi’s bondgenoten van haar erfvijand Iran. Volgens humanitaire organisaties zijn bij het conflict al tienduizenden mensen om het leven gekomen, voornamelijk burgers.