Minstens 69 doden bij brand in hoofdstad Bangladesh lva

21 februari 2019

01u20

Bron: Belga, BBC 0 Zeker 69 personen zijn om het leven gekomen bij een brand in een woongebouw in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Het gebouw deed ook dienst als opslagplaats voor chemische producten. Dat zeggen de lokale autoriteiten.

"Tot nu toe zijn 69 lichamen geborgen. Het aantal zou nog kunnen toenemen", zei het hoofd van de nationale brandweerdienst, Ali Ahmed.

De brand brak uit in het oude deel van de stad waar de straten zeer nauw en dicht bebouwd zijn. Dat maakte het voor veel mensen moeilijk om aan het vuur te ontsnappen. De brand sloeg over op verschillende gebouwen in de buurt. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Vanwege een grote hoeveelheid licht ontvlambare chemicaliën in een van de gebouwen was de brand moeilijk te bestrijden. Er werd vijf uur lang geblust.

Tijdens een vergelijkbare brand in 2010, waarbij ook een opslagplaats met chemicaliën in vlammen opging, kwamen 120 mensen om het leven.