Minstens 68 doden bij opstand gevangenen in Venezolaans politiehoofdkwartier IB

29 maart 2018

02u00

Bron: Belga 0 Bij een muiterij van gevangenen in een politiehoofdkwartier in het noorden van Venezuela zijn vandaag minstens 68 mensen omgekomen. Dat meldt procureur-generaal Tarek William Saab.

Aanvankelijk meldden lokale media dat minstens vijf mensen waren omgekomen, nadat gevangenen een agent in gijzeling hielden in het hoofdkwartier van de politie van de deelstaat Carabobo, in de stad Valencia. Ze stichtten daarbij brand met matrassen, waarna het vuur uit de hand liep.

Groot onderzoek

Zojuist maakte procureur-generaal Tarek William Saab bekend dat in totaal 66 gedetineerden en 2 vrouwen die op echtelijk bezoek waren, zijn omgekomen in de brand. Hij kondigde een groot onderzoek aan: vier aanklagers worden op de zaak gezet.

Volgens de ngo Una Ventana a la Libertad (Een venster naar de vrijheid) is het incident te wijten aan de overbevolking van de gevangenissen in Venezuela. Ze roept op tot hervormingen.

Traangas

De politie moest traangas inzetten om familieleden van de gedetineerden uiteen te drijven die zich bij het politiebureau hadden verzameld. Een agent werd in zijn been geschoten.

Politiecellen en gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land zijn berucht vanwege geweldsproblemen en zitten veelal overvol.