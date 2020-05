Minstens 65 mensen komen om door noodweer in Rwanda kv

07 mei 2020

17u43

Bron: Belga 0 Zeker 65 mensen zijn omgekomen in Rwanda als gevolg van noodweer. Dat maakte de lokale overheid vandaag bekend.

Vanavond gingen de hemelsluizen open op verschillende plaatsen in het Afrikaanse land en daarbij werden zo'n 90 huizen vernield. Donderdag hield de regen aan terwijl de reddingsdiensten hun acties startten op zoek naar overlevenden in het puin van de ingestorte huizen of in de modderstromen die waren ontstaan.

"We verwachten dat de dodentol nog zal oplopen aangezien we nog altijd op zoek zijn naar mensen", vertelde de burgemeester van het zwaar getroffen Gakeke, een district in het noorden van Rwanda.



In Rwanda is momenteel het regenseizoen aan de gang. Sinds april kwamen al meer dan 100 mensen om door noodweer. Ook andere delen van Oost-Afrika hebben te lijden onder felle regenval. Zo stierven de voorbije drie weken minstens 194 mensen in Kenia door overstromingen. Meer dan 100.000 mensen moesten hun huizen verlaten.