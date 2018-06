Minstens 62 doden en driehonderd gewonden na vulkaanuitbarsting in Guatemala Redactie

04 juni 2018

01u49

Bron: AD, Reuters, Belga, Twitter, AP 130 Bij een vulkaanuitbarsting in het zuidwesten van Guatemala zijn gisteren minstens 62 mensen omgekomen, onder wie zeker drie kinderen en één werknemer van het rampenbestrijdingsagentschap Conred. Dat heeft de regering van het Centraal-Amerikaanse land gemeld.

Van de 62 slachtoffers zijn tot hiertoe 13 mensen geïdentificeerd. Ongeveer driehonderd mensen, onder wie zeker zes kinderen, raakten gewond, terwijl meer dan drieduizend anderen werden geëvacueerd. President Jimmy Morales riep de inwoners op om de veiligheidsinstructies te volgen.

Tijdens de uitbarsting spuwde de Volcán de Fuego as, rook en lava. De aswolk reikt tot wel 10 kilometer hoogte. Volgens David de Léon, de woordvoerder van het rampenbestrijdingsagentschap Conred, zijn duizenden mensen geëvacueerd en worden in totaal 1,7 miljoen mensen getroffen door de eruptie van de Volcán de Fuego. Naar verluidt werden 300 militairen ingezet.

"Het leek wel een oven"

Huizen, bomen en wegen waren door een dikke laag as bedekt, grote delen van het rampgebied verzonken in het puin. Op televisie was te zien hoe reddingsdiensten kinderen en bejaarden op de rug uit de gevarenzone brachten. In een andere opname was een volledig met as en puin bedekte man te zien, die aan de kant van de weg op hulp wachtte.

"Het leek wel een oven", vertelde Antonio López uit El Rodeo in de krant El Periódico. "Ik heb de neus en de mond van mijn jongste zoon met een lap bedekt. Rondom ons waren veel mensen met brandwonden, maar ze leefden nog." Een andere dorpsbewoner zei: "We konden onze familieleden er niet uithalen. We zijn met achten, en ze zijn er nog niet allemaal. We hebben niets meer, we hebben alles verloren."

Alle doden zouden gevallen zijn in de dorpjes El Rodeo, Alotenango en San Miguel los Lotes. "Het dorp Rodeo is overspoeld door een rivier van lava. Er zijn doden en gewonden onder de inwoners", zegt Sergio Cabanas, algemeen secretaris van het rampenbureau op de radio.

"Niet alle mensen slaagden erin weg te geraken. Ik vermoed dat ze bedolven werden", zei dorpsbewoonster Consuelo Hernández. De 40-jarige vrouw kon zich met enkele familieleden op een heuvel in de buurt van haar huis redden. "De lava stroomde als een stortbeek over de velden en de straten."

De actieve stratovulkaan bevindt zich op 70 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-City. De Volcán de Fuego (Vuurvulkaan) is veel vaker actief, maar zou nu één van de krachtigste uitbarstingen hebben sinds jaren.

De uitbarsting van de 3.763 meter hoge vulkaan leidde ook tot het stilleggen van de internationale luchthaven in Guatemala-Stad: de enige startbaan werd gesloten om de veiligheid van de passagiers te garanderen.

Rampgebied

President Jimmy Morales bezocht de noodcentrale van de rampenbestrijdingsdienst en riep de bevolking in het gebied van de vulkaan op de veiligheidsaanwijzingen op te volgen. Na een kabinetszitting riep hij de drie departementen Escuintla, Sacatepéquez en Chimaltenango uit tot rampgebied. Daardoor kan sneller hulp voor de regio ter beschikking gesteld worden.

De reddingsdiensten richtten noodverblijven in en verdeelden voedselpakketten, zei het ministerie van Gezondheid. "De lava kwam door de deur en verbrandde mijn voeten", zei Domingo López, die met zijn dochter en zijn kleindochter in een noodverblijf een onderkomen had gezocht. "Ik kan het nog altijd niet geloven. Er waren eerder wel uitbraken met asregen, maar zoiets nooit."

Inwoners van Guatemala-City zijn opgeroepen om kalm te blijven. Dat zij nu zoveel last hebben van de as en de rook, komt door de draaiende wind, aldus de woordvoerder van de rampenbestrijding in het land.

Internationale hulp

Verschillende landen hebben hulp aangeboden. Mexico, Honduras en de Verenigde Naties verklaarden zich bereid het Midden-Amerikaanse land ter plekke te helpen. Israël kondigde aan hulpgoederen zoals levensmiddelen en medicamenten naar Guatemala te sturen.

Enorme lavastroom

Op sociale media zijn beelden te zien waarop een enorme lavastroom zich razendsnel over land verspreid. Mensen die in eerste instantie met verbazing naar het natuurgeweld zitten te kijken, proberen zich het volgende moment razendsnel uit de voeten te maken.

De vulkaan spuugt een enorme wolk aan zwarte rook en as de lucht in.