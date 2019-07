Minstens 6 doden bij felle brand in textielfabriek Bangladesh mvdb

03 juli 2019

14u08

Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen door een brand in een textielfabriek in Bangladesh. De brandweer had ongeveer twaalf uur nodig om het vuur te blussen in het enorme complex in Sreepur, waarvan ongeveer de helft zou zijn verwoest.

Het dodental kan nog oplopen. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers, zei het hoofd van de plaatselijke brandweer. Uit onderzoek moet blijken hoe de brand is ontstaan.



Bangladesh is na China de tweede kledingproducent ter wereld. Het ging in 2013 gruwelijk mis toen fabriekscomplex Rana Plaza instortte, met ongeveer 1.100 doden tot gevolg, meteen de dodelijkste bouwkundige ramp in de moderne geschiedenis. Tevens was de instorting de dodelijkste ramp ooit in een textielfabriek.



De ramp zorgde voor een storm van internationale kritiek en een roep om misstanden in de textielsector beter te bestrijden.