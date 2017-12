Minstens 6.700 Rohingya gedood bij geweld in Myanmar jv

08u07

Bron: belga 0 EPA Uit onderzoek van Artsen Zonder Grenzen blijkt dat bij geweld in Birma minstens 6.700 Rohingya zijn gedood. Minstens 730 van hen waren kinderen.

"Studies door AZG wijzen uit dat in de vluchtelingenkampen in Myanmar, in de staat Rakhine, tussen 25 augustus en 24 september 9.000 Rohingya zijn omgekomen. Als we becijferen dat 71,7 procent van hen omkwam door geweld, dan komen we uit op 6.700 mensen, en dat zijn voorzichtige schattingen", zegt AZG, volgens wie 730 van de slachtoffers kinderen waren jonger dan vijf.

"Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, aangezien we geen cijfers hebben voor alle vluchtelingenkampen in Bangladesh en dat in de studie de families die nooit Myanmar zijn uitgeraakt, niet zijn opgenomen", zegt Sydney Wong, medisch directeur bij AZG. "We hebben mensen horen vertellen dat hele families zijn omgekomen doordat ze zijn opgesloten in hun huis, dat daarna in brand werd gestoken."

Meer over AZG

Rohingya

Myanmar