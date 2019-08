Minstens 500 migranten aangekomen op Lesbos kv

30 augustus 2019

03u06

Bron: Belga 0 Op één dag tijd zijn gisteren vanuit Turkije minstens 500 migranten aangekomen op het Griekse eiland Lesbos, zo meldt het Duitse persagentschap dpa. Dat is het grootste aantal sinds het migratiepact tussen de Europese Unie en Turkije in 2016 van kracht werd. Een verantwoordelijke van de kustwacht had het over een "stormloop" maar kon niet zeggen waaraan die plotse toevloed van migranten te wijten was.

Alle migranten werden overgebracht naar het voordien al overbevolkte vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Dat kamp herbergt momenteel zo'n 10.000 migranten, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 3.000 mensen.

Het akkoord dat in 2016 werd afgesloten tussen de Europese Unie en Turkije bepaalt dat de EU systematisch alle migranten terugstuurt die vanuit Turkije illegaal op Europees grondgebied toekomen. In ruil hebben de EU-lidstaten zich geëngageerd om vluchtelingen uit Syrië op te nemen en om de opvang van migranten in Turkije te financieren.



Op het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015 kwamen dagelijks tot wel 7.000 migranten aan op de Griekse eilanden.