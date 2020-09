Minstens 50 doden bij instorting goudmijn in Congo RL

12 september 2020

01u30

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 Bij de instorting van een goudmijn in de Democratische Republiek Congo zijn vrijdag volgens een lokale ngo zeker 50 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Britse Sky News zaterdag.

Het ongeluk vond vrijdagmiddag plaats in de zogenaamde ‘Detroit’-mijn nabij de plaats Kamituga in het oosten van het Afrikaanse land, zegt Emiliane Itongwa, voorzitter van een non-gouvernementele organisatie. Vermoed wordt dat de mijn is ingestort vanwege hevige regenval. Zeker 50 mensen zouden op dat moment in de mijnschacht hebben gezeten. Tot nu toe is nog niemand gered en zijn geen lichamen geborgen.

Honderden mensen wachten bij de mijn op berichten over het lot van de slachtoffers. De mijn was niet onder beheer van een mijnbouwbedrijf maar is gegraven door particuliere gouddelvers, zegt een medewerker van het Canadese mijnbouwbedrijf Banro, dat elders in de regio actief is.

Ongelukken in niet gereguleerde, of verlaten, goudmijnen kosten jaarlijks tientallen mensen het leven in de regio. Zo vielen bij twee ongelukken vorig jaar 43 en 16 doden. Die ongelukken werden ook veroorzaakt door hevige regenval en aardverschuivingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

“Afgehakte handen? Als ik aan iets behoefte heb in Congo, zijn het wel handen”: nieuw boek doet het héle verhaal van koning Leopold II uit de doeken (+)

David (22) werd geboren in Frankrijk en groeide op in Brussel. Toch dreigt hij naar Congo te worden uitgewezen (+)