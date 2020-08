Minstens 45 vluchtelingen omgekomen voor Libische kust bij dodelijkste bootramp dit jaar AW

19 augustus 2020

21u29

Bron: Belga 2 Voor de kust van het Noord-Afrikaanse Libië zijn deze week minstens 45 bootvluchtelingen verdronken die op weg waren naar Europa. Het gaat om de dodelijkste schipbreuk met migranten dit jaar daar in de Middellandse Zee, zo melden de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het scheepvaartongeval deed zich maandag voor nadat voor de kust van de stad Zuara de motor van de boot ontplofte. Er konden 37 mensen gered worden door lokale vissers. Uit de verklaringen van de overlevenden blijkt dat 45 anderen, onder wie vijf kinderen, om het leven zijn gekomen. De meeste opvarenden waren afkomstig van Senegal, Mali, Tsjaad of Ghana.



Naar aanleiding van het ongeval roepen UNHCR en IOM op tot een uitbreiding van de reddingscapaciteit op de Middellandse Zee. “Wij dringen er bij de staten op aan om snel te reageren op deze incidenten en systematisch een voorspelbare veiligheidshaven te bieden aan mensen die op zee worden gered”, zo staat in hun mededeling.



De afgelopen maanden werden herhaaldelijk levens in gevaar gebracht wegens vertragingen bij het bieden van hulp, of zelfs het uitblijven van steun, klinkt het nog. “Er ontbreekt nog altijd een toegewijd en door de EU geleid opsporings- en reddingsprogramma”, aldus de organisaties, die vrezen voor nog meer grote scheepsrampen met migranten in de toekomst.

Gevaarlijke oversteek naar Europa

Vanuit Libië, waar een bloedige oorlog woedt en chaos heerst, wagen elk jaar duizenden mensen de risicovolle oversteek naar Europa.

Onlangs uitte het Rode Kruis nog zijn bezorgdheid omdat steeds meer migranten verdrinken tijdens hun tocht over de Middellandse Zee. Rode Kruis-hulpverleners in Libië en buurland Tunesië moeten steeds vaker lichamen bergen die aanspoelen aan de kust, aldus de internationale organisatie.