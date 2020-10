Minstens 44 overlijdens door vergiftiging met vervalste alcohol in Turkije SVL

13 oktober 2020

14u41

Bron: Belga 0 Ten minste 44 mensen zijn de voorbije dagen in Turkije om het leven gekomen als gevolg van een vergiftiging die verband houdt met vervalste alcohol. Volgens de staatstelevisiezender TRT heeft de politie verschillende verdachten gearresteerd en tonnen smokkelwaar in beslag genomen.

Sinds vorige vrijdag zijn in heel Turkije ten minste 30 mensen in het ziekenhuis opgenomen met methanolvergiftiging. De prijs van alcoholische dranken is na verschillende belastingverhogingen fel gestegen in Turkije.

Bij invallen in het hele land heeft de politie sinds vorige week 22 verdachten gearresteerd en bijna 20 ton ethylalcohol en smokkelalcohol in beslag genomen. Dat heeft het staatspersbureau Anadolu gemeld.