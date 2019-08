Minstens 40 jihadisten gedood bij raketaanval door VS in Syrië HR

31 augustus 2019

18u07

Bij een raketaanval op een bijeenkomst van islamistische rebellen in het noordwesten van Syrië zijn minstens veertig doden gevallen. Dat meldt het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde even later een aanval tegen jihadistische rebellenleiders.

“Deze operatie viseerde leiders van al-Qaeda in Syrië die verantwoordelijk zijn voor aanvallen die Amerikaanse burgers, onze partners en onschuldige burgers bedreigen”, meldde het Pentagon zaterdag in een korte mededeling.

Eerder op de dag had het Waarnemingscentrum een aanval gemeld op een trainingskamp tussen Kafaria en Maarat, ten noorden van de stad Idlib. “De raketten viseerden een bijeenkomst van leiders van de jihadistische groepen Hurras al-Din en Ansar al-Tawhid en van andere geallieerde extremistische groepen”, meldde directeur Rami Abdel Rahmane van de in Groot-Brittannië gevestigde ngo.

Het was het Waarnemingscentrum toen nog niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval. Evenmin was duidelijk of het ging om een aanval met gevechtsvliegtuigen of grondraketten.

Vrijdag had de Syrische regering een eenzijdig bestand aangekondigd in de bombardementen op de provincie Idlib. Idlib geldt als het laatste grote bolwerk van rebellen in Syrië. De zaterdag geviseerde milities zijn bondgenoten van Hayat Tahrir al-Cham, de voormalige Syrische tak van al-Qaeda en de machtigste jihadistische beweging in Idlib.

Idlib wordt sinds april bestookt met luchtaanvallen van het Syrische leger en de Russische luchtmacht. Begin augustus lanceerden de troepen van president Bashar al-Assad een grondoffensief om de provincie te heroveren.

