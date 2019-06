Minstens 40 doden nadat gewapende mannen op motoren 2 dorpen in Mali binnenrijden AW

18 juni 2019

21u00

Bron: ANP 0 Een honderdtal gewapende mannen op motoren hebben twee dorpen aangevallen in Mali. Er vielen zeker 41 doden, zegt de burgemeester van de plaats Yoro.

Volgens burgemeester Issiaka Ganame reden een honderdtal gewapende mannen plots zijn dorp binnen. "Ze schoten op de bevolking", zei hij tegen Reuters. De daders zouden vervolgens zijn doorgereden naar een ander dorp, ongeveer 15 kilometer verderop. De meeste slachtoffers behoorden volgens Ganame tot het Dogon-volk.

Het is nog onduidelijk wie achter de aanval zit en waarom de dorpen zijn aangevallen. In het land zijn jihadisten actief, maar is ook sprake van bloedige conflicten tussen groepen als de Dogon en de Fulani.

Moordpartijen

In Mali zijn er al maanden gevechten tussen de Dogon en Fulani. Dat heeft herhaaldelijk geleid tot moordpartijen. De Dogon zijn steeds prominenter aanwezig in het West-Afrikaanse land en de Fulani willen vermijden dat de rivaliserende bevolkingsgroep alle touwtjes in handen krijgt.