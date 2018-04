Minstens 4 doden door schietpartij op Turkse universiteit mvdb ttr

05 april 2018

14u34

Bron: ANP, Belga 0 Z eker vier mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij op een universiteit in de noordwestelijke provincie Eskişehir. Drie mensen raakten gewond.

Volgens verschillende media is de schutter een onderzoeker aan de Osmangazi-universiteit. Rector Hasan Gönen zei tegenover de krant Hürriyet dat de schutter het bureau van een decaan was binnengedrongen. Die was er echter niet, waarop de assistent het bureau verliet en vier personen doodschoot.

De slachtoffers zijn medewerkers van de universiteit, berichten Turkse media. Tot de slachtoffers behoren de assistent-decaan, een docent en een faculteitssecretaris.

De dader is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. Volgens Turkse media gaf hij zich snel over, en maakte hij geen aanstalten om te vluchten.

Volgens CNN Türk beschouwt de politie de schietpartij niet als een terreurdaad. Ngo's hebben al vaak aan de alarmbel getrokken over het stijgend aantal wapens dat in Turkije in omloop is.

