Minstens 4 doden bij xenofoob geweld in Zuid-Afrikaanse sloppenwijk AV

30 augustus 2018

15u26

Bron: BELGA 2 Minstens vier mensen kwamen vandaag om het leven in Soweto, een township of sloppenwijk van Johannesburg, zo heeft de politie vandaag gemeld. Ze voegde eraan toe dat 27 mensen opgepakt werden bij het geweld, dat deels door xenofobie was ingegeven.

"Ik kan bevestigen dat twee mensen doodgeschoten zijn en één persoon doodgestoken werd", zei politiewoordvoerder Lungelo Dlamini op de lokale televisiezender eNCA. "Het aantal arrestaties is tot 27 opgelopen", waarvan twee voor moord en de meeste andere voor het geweld dat gisteren uitbrak.

De overheidsinstanties denken dat het geweld uitgelokt werd door beschuldigingen aan het adres van buitenlandse winkeliers. Veel van de winkeltjes die basisgoederen verkopen in de townships van Zuid-Afrika worden gerund door Somaliërs, Ethiopiërs, Mozambikanen en Zimbabwanen. "Zij zouden namaakgoederen en vervallen waren hebben verkocht", zei de burgemeester van Johannesburg, Herman Mashaba, in een persmededeling. Hij riep kalmte op tot kalmte.

Dlamini zei dat enkele buitenlanders die in Soweto leven, hun toevlucht hadden gezocht tot een politiebureau uit vrees dat ze een doelwit van het geweld zouden worden.

De regering heeft de bevolking intussen opgeroepen om het recht niet langer in eigen handen te nemen.

Xenofobe aanvallen

De Zuid-Afrikaanse regering heeft het geweld veroordeeld. Het land kreeg al vaker te kampen met xenofobe aanvallen. Zuid-Afrika telt miljoenen migranten, die er door de lokale bevolking vaak van worden beschuldigd de jobs in pikken en voor criminaliteit te zorgen. In 2008 leidde dat tot een golf van racistisch geweld waarbij 62 doden vielen. Burgemeester Mashaba kwam in het verleden zelf onder vuur te liggen vanwege verklaringen die xenofobie zouden aanwakkeren.