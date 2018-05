Minstens 4.600 doden, niet 64, bij orkaan Puerto Rico: onafhankelijke studie wijst op hoger sterftecijfer dan officiële dodentol IVI

29 mei 2018

17u55

Orkaan Maria heeft vorig jaar op het Amerikaanse eiland Puerto Rico minstens 4.600 mensenlevens geëist, zo blijkt uit een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat vandaag gepubliceerd werd. Dat cijfer ligt heel wat hoger dan het officiële dodental van 64.

Een groep onafhankelijke onderzoekers van de Harvard-universiteit hebben een studie uitgevoerd naar het sterftecijfer op het Amerikaanse eiland Puerto Rico na de hevige orkaan Maria van 2017. Ze concludeerden dat in de drie maanden na de ramp het sterftecijfer met 62 procent was toegenomen. Dit komt doordat vele inwoners van Puerto Rico geen hulp konden raadplegen. Door de storm was het gebruik van elektriciteit, water, telefoon of transport niet mogelijk.

Het probleem bij een officiële telling van sterfgevallen bij een natuurramp is dat het bevestigd moet worden door het Forensisch Instituut van Puerto Rico, en transport was zeer moeilijk aangezien de wegen vernield waren, verklaren de onafhankelijke wetenschappers.

Chaos

Orkaan Maria bereikte Puerto Rico op 20 september 2017. Onmiddellijk was het elektriciteitsnet in het hele land afgesneden, alsook de meeste wegen. De chaos breidde zich uit naar de grotere steden en de federale regering, de Verenigde Staten, werd bekritiseerd vanwege de trage reactie. In dezelfde periode woedde de orkaan Harvey in Texas en Louisiana, waar Amerikaanse president Donald Trump een hoge prioriteit aan gaf.

De lokale autoriteiten schreven officieel 64 sterfgevallen toe aan de orkaan. Dit aantal werd snel betwist. De Amerikaanse krant The New York Times publiceerde veertig dagen na de ramp een studie waaruit bleek dat het sterftecijfer boven de 1.000 zou liggen.