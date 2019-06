Minstens 36 doden bij instorting van mijn in Congo kv

27 juni 2019

17u35

Bron: Reuters, Belga 0 Minstens 36 illegale mijnwerkers zijn vandaag om het leven gekomen bij de instorting van een open mijngroeve in het zuidoosten van Congo. De mijn is voor 75 procent in handen van het Brits-Zwitserse bedrijf Glencore.

“Het ongeluk werd veroorzaakt door illegale ambachtelijke mijnwerkers die de mijn onder water hebben gezet en aan illegale ontginning deden”, deelt Richard Muyej, de gouverneur van de provincie Lualaba, mee. Hoe de instorting kon gebeuren is niet bekend. Er wordt nog naar overlevenden gezocht onder het puin.

Een woordvoerder van Glencore deelt mee dat de autoriteiten een onderzoek naar het incident hebben ingesteld.



Het Centraal-Afrikaanse land is rijk aan bodemschatten als koper en kobalt. In en rondom de mijnen in het zuiden van Congo zijn duizenden illegale mijnwerkers actief. In de regio wordt meer dan de helft van de wereldvoorraad aan kobalt, een basisbestanddeel van batterijen voor elektrische wagens, ontgonnen.

Door de slechte omstandigheden in de mijnen en de vaak ouderwetse en eenvoudige aanpak van de ambachtelijke mijnwerkers, gebeuren er echter regelmatig zware ongevallen.

Vorige week werden nog honderden Congolese soldaten ingezet om een koper- en kobaltmijn van het bedrijf China Molybdenum Co te beschermen tegen illegale mijnwerkers.