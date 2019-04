Minstens 350.000 euro aan kledij en juwelen gestolen in een van duurste Parijse hotels LH

04 april 2019

15u19

Bron: BBC 1 Een gewapende bende heeft afgelopen nacht in een van de chicste vijfsterrenhotels van Parijs een grote slag kunnen slaan. Ze namen er sieraden en kleding ter waarde van minstens 350.000 euro mee. De politie is een onderzoek gestart.

Twee gemaskerde drongen woensdagnacht binnen in het historische Peninsula Hotel, op een steenworp van de beroemde Arc de Triomphe en de Champs Élysées in het hartje van Parijs. 1095 euro is er de beginprijs voor een kamer, voor de duurste suite betaal je liefst 25.000 euro.

Een dader gijzelde het aanwezige personeel terwijl een andere dader een bijl gebruikte om het glas van drie vitrines te breken waarin de juwelen en kleding te zien waren. Een derde lid van de bende wachtte buiten in een vluchtauto, die een halfuur later na de feiten volledig uitgebrand werd teruggevonden.

Het is niet de eerste keer dat een luxehotel in Frankrijk overvallen wordt. In januari 2018 werd voor zo’n 4,5 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt in de juwelierszaak van het Ritz-hotel in Parijs. Ook toen drongen daders met een bijl het hotel binnen. De gehele buit werd later wel teruggevonden. En in juli 2013 werd in Cannes voor 40 miljoen aan juwelen buitgemaakt tijdens een tentoonstelling in het luxueuze Carlton Hotel.

Juwelententoonstellingen

Het Peninsula Hotel in Parijs maakt deel uit van een keten van luxehotels met vestigingen in onder meer Hong Kong, Manhattan en Chicago. Het hotel in Parijs telt 200 kamers waarvan 86 suites en ontving vorige week nog de Chinese president Xi Jinping en zijn entourage voor diens staatsbezoek. Er vinden ook regelmatig juwelententoonstellingen plaats. Zo vond er in januari nog een expo van Louis Vuitton plaats.

