Minstens 35 doden waaronder pasgeboren baby bij busongeval in Indiaas Kasjmir

In Indiaas Kasjmir zijn minstens 35 mensen, onder wie een pasgeboren baby, omgekomen toen een overvolle bus in een bergkloof stortte. Dat zegt de politie.

De bus raakte van de weg toe de bestuurder een bocht nam en kwam daarna in een kloof van 150 meter diep terecht. Het ongeval gebeurde in het district Kishtwar. Van de inzittenden waren 21 mensen op slag dood, 14 anderen stierven in of onderweg naar het ziekenhuis, aldus lokale politiechef Amrit Katoch.



Reddingsteams evacueerden 17 andere passagiers die gewond raakten bij de crash. Drie van hen waren in kritieke toestand en werden door een helikopter naar de stad Jammu gebracht, voegde Katoch daar aan toe. De lokale politie zei dat de bus ongeveer 30 zitplaatsen had en overvol was.

"We onderzoeken nog of het ongeval werd veroorzaakt door nalatigheid van de bestuurder of er een mechanisch mankement was. Maar er kunnen nog tal van andere factoren hebben meegespeeld. De wegen hier in de regio zijn in slechte staat", zei een andere lokale politieman.

135.000 verkeersdoden per jaar

India heeft het hoogste aantal verkeersdoden in de wereld. Gemiddeld sterven er elk jaar 135.000 mensen op de weg. Veel van die ongevallen gebeuren in het bergachtige gebied Kasjmir en zijn te wijten aan roekeloos rijgedrag, slechte wegen of de slechte toestand van de voertuigen.