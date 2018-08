Minstens 35 doden bij aanslag in sjiitische moskee in Afghanistan TTR

04 augustus 2018

13u30

Bron: Belga 7 Bij de zelfmoordaanslag op de sjiitische moskee gisteren in het oosten van Afghanistan zijn minstens 35 mensen gestorven. Dat blijkt uit de laatste gegevens van de provincie Paktia.

Gisteren verklaarde generaal Raz Mohammad Mandozai, politiechef van de provincie Paktia, nog dat er "20 doden en een vijftigtal gewonden waren". Volgens gouverneur Shamim Khan Katawazi is niet alleen het aantal doden, maar ook het aantal gewonden intussen opgelopen. Er raakten 94 mensen gewond, van wie er zeventien in kritieke toestand per helikopter werden overgebracht naar Kaboel, aldus de gouverneur.

Twee zelfmoordterroristen bestormden de moskee tijdens het vrijdaggebed, openden het vuur op de gelovigen en bliezen zichzelf op. De aanslag werd voorlopig ook nog niet opgeëist. Wel zijn sjiieten in Afghanistan vaak het doelwit van terreurgroep Islamitische Staat.