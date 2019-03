Minstens 34 doden nadat trein ontspoort in Congo IB AW

18 maart 2019

04u21

Bron: Belga 2 Minstens 34 mensen - vooral kinderen - zijn gisteravond omgekomen nadat een trein ontspoorde in de Democratische Republiek Congo. Daarnaast zijn nog eens 80 anderen gewond geraakt. Dat meldden de Congolese hulpdiensten.

De vrachttrein ontspoorde in de provincie Kasaï, in het midden van het land. Meerdere wagons zijn ter hoogte van een brug over de rivier Luembe in het water terechtgekomen, verklaarde vicegouverneur Hubert Mbingho. Zeker vijf wagons zouden zijn omgeslagen.



Verstekelingen

Op de langzaam rijdende goederentreinen springen vaak passagiers op en af, hoewel dit niet is toegelaten. De spoorwegmaatschappij SNCC verklaarde dat het om een 52 jaar oude trein gaat, die helemaal niet geschikt is voor reizigers.



Het is een derde treinongeval op een maand tijd in het Midden-Afrikaanse land, waar het spoorwegnet er belabberd aan toe is.

Reddingswerkers hebben voorlopig 34 lijken geborgen, ook van kinderen. Zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis van Kakenge overgebracht. “We zijn overweldigd door de hoeveelheid slachtoffers”, aldus dokter Jean Claude Tshimanga.