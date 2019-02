Minstens 34 doden bij zelfmoordaanslag tegen Indische paramilitairen AW

14 februari 2019

18u12

Bron: Belga/ BBC News 0 Bij een van de dodelijkste aanslagen in India sinds jaren, zijn enkele jihadisten van Jaish-e Mohammad met een bomauto ingereden op een konvooi van Indische paramilitairen. Dat gebeurde vanmiddag in het Indiase deel van Kasjmir. Er vielen minstens 34 doden.

De aanslag was gericht tegen een konvooi paramilitairen van de Indiase Central Reserve Police Force. Zij begaven zich in het district Pulwama, een bolwerk van de islamistische militanten van terreurgroepering Jaish-e Mohammad.



Volgens de politie zou een auto met explosieven tegen een bus van het konvooi zijn gereden. “Het is nog niet duidelijk hoeveel voertuigen in het konvooi reden”, aldus de politiebron. Wel zouden er 44 personen in de bus hebben gezeten die vlak voor de ontploffing werd aangereden. Volgens diezelfde politiebron kan het aantal doden nog oplopen omdat tientallen mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden gebracht.

45.000 doden

In het Indiase deel van Kasjmir begon midden jaren 80 een separatistische opstand, waarbij al meer dan 45.000 mensen zijn omgekomen. Toch gaat het volgens de Britse omroep BBC om de meest dodelijke aanval tegen Indische soldaten in Kasjmir in jaren.

De Islamistische groepering Jaish-e Mohammad heeft naar de lokale media een mededeling gestuurd om de aanslag op te eisen.